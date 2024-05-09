Пашиняну дали час, чтобы уйти в отставку | 360°

Мир 09 мая 2024, 18:59 Пашиняну дали час, чтобы уйти в отставку Лидер протестов в Армении потребовал отставки Пашиняна и дал ему на это час РИА «Новости»

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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян во время антиправительственного митинга в Ереване заявил, что премьер-министр Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку. Об этом сообщил «Интерфакс».

«У вас уже в нет власти в Армении», — сказал представитель церкви.

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Галстанян добавил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страны. Кабинет министров допустил много промахов во внутренней и внешней политике.

Архиепископ указал, что власти разрушили систему безопасности, потеряли Нагорный Карабах. Кроме того, Армении нет ни за одним столом переговоров, подытожил Галстанян.

Пашинян выставленные требования проигнорировал, сообщил ТАСС.

Ранее он заявил, что Армения замораживает участие в ОДКБ. Страна также отказалась от финансирования бюджета организации.