Демократы задумались о срочной замене кандидата на выборах президента США

Прошедшие в Атланте дебаты с участием действующего президента США Джо Байдена провалились. Демократы запаниковали настолько, что задумались о замене выдвиженца всего за четыре месяца до выборов, сообщило издание Politico .

По окончании дебатов спонсоры Демпартии запаниковали. Они засыпали стратегов трех потенциальных кандидатов текстовыми сообщениями с призывами не выдвигать Байдена.

«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — заявил один из доноров.

Источники издания заявили, что однопартийцы начали обсуждать замену в списке кандидатов на ноябрьских выборах. По их мнению, выступление Байдена прошло настолько плохо, что затмило ложь в заявлениях его соперника, республиканца Дональда Трампа. Один из претендентов уже получил конкретное предложение.

Собеседники телеканала CNN тоже заявили о разочаровании итогами дебатов и желании заменить кандидата. Сторонники Байдена назвали его речь бессвязной, а выступление — ужасным. Жене президента, Джилл Байден, пришлось увести его со сцены, так как политик в очередной раз «завис».