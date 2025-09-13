Окружение Трампа после убийства Кирка усомнилось в компетентности директора ФБР

Во время расследования убийства политического активиста Чарли Кирка директор ФБР Кэш Пател совершил несколько промахов, на которые обратили внимание в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN .

По его данным, окружение американского лидера Дональда Трампа начало сомневаться в компетентности главы ФБР. В качестве аргументов собеседники канала напомнили, что ведомство не публиковало фотографии сразу же после убийства Кирка. Из-за этого правоохранители потеряли время.

По мнению чиновников, расследованию также помешали отставки опытных сотрудников ФБР, которых уволил Пател. Еще одной ошибкой источники CNN посчитали тот факт, что ведомство слишком долго держало у себя оружие, из которого совершили убийство.

Вдова Кирка Эрика предположила, что ее супруга убили за проповедование патриотизма и веры. По ее словам, смерть политика «разожгла огонь». Она добавила, что хочет продолжить дело мужа.