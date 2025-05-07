«Ниже чести Америки». Байден обрушился на Трампа из-за Украины
Байден назвал подход Трампа по Украине современным умиротворением
Бывший президент США Джо Байден раскритиковал подход своего преемника Дональда Трампа к украинскому вопросу. В интервью Би-би-си он назвал его современным умиротворением.
По словам Байдена, президент России Владимир Путин считает Украину частью «матушки России» и все, кто думает, что он не остановится, — глупцы.
«Я просто не понимаю, как люди могут думать, что если мы позволим [Путину] решить, что он возьмет значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит», — процитировало Байдена агентство Reuters.
Также бывший глава государства испугался из-за перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом на встрече в Белом доме.
«Я считаю, что то, как это произошло, ниже чести Америки», — сказал политик.
Кроме того, Байден выразил мнение, что из-за действий Трампа Европа потеряет доверие к США.
Ранее Трамп назвал украинский конфликт войной Байдена. Он отметил, что пытается урегулировать ситуацию и спасти много жизней.