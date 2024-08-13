Дело в элитах. Почему Трамп заявил о желании поладить с Путиным

Эксперт РАН Блохин указал на роль элит в США в желании Трампа поладить с Путиным

Annabelle Gordon
Фото: Annabelle Gordon/Global Look Press

Возможности Дональда Трампа в управлении внешней политикой США в случае победы на выборах на пост президента будут ограничены отношениями с правящими элитами в стране. Об этом 360.ru сказал ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о желании наладить отношения с Владимиром Путиным в случае победы на выборах в США.

«Возможность победы у Трампа есть, но ключевым является вопрос о том, позволят ли ему правящие элиты изменить траекторию внешней или внутренней политики. Он хотел улучшить отношения с Россией, что вылилось в две попытки импичмента, после чего из-за давления конгресса Трамп был вынужден усилить санкционный режим против России», — сказал Блохин.

Политолог добавил, что в стиле Трампа — заключать сделки с другими сторонами и доказывать, что решения прошлого правительства были гораздо хуже, чем его.

Ранее Трамп назвал Путина хорошим переговорщиком.

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