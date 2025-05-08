В период празднования Дня Победы президент Владимир Путин объявил трехдневное перемирие, но Украина пока не подтвердила свое участие в нем. В планах Киева сорвать парад Победы ради создания создания видимости изоляции России, заявил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Российская сторона после прекращения боевых действий ожидает аналогичного шага от властей Украины, но киевский режим потребовал 30-дневного прекращения огня. При этом ВСУ продолжают провокации. За минувшие сутки силы ПВО сбили 524 беспилотника.

Кроме того, в Россию прибудут лидеры десятков государств. В частности, в Москву уже прилетели первые лица Китая, Сербии, Венесуэлы, Конго и других стран.

Блохин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский вместо конструктивного ответа заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных делегаций, тем самым намекая на возможные атаки.

«До 9 мая точно уже никаких ключевых решений по урегулированию принято не будет. Если же ВСУ предпримут масштабные атаки в этот день, то о какой санитарной зоне, 30-дневном перемирии можно в дальнейшем говорить?» — задается вопросом эксперт.

Если у Украины получилось бы сорвать праздник, то таким образом она бы продемонстрировала слабость России и всех тех, кто ее посетил, резюмировал эксперт.

Ранее США отказались от поддержки идеи Украины о 30-дневном перемирии, отметив, что обсуждение долгосрочного урегулирования конфликта сейчас важнее.