«Дело не в территориях». Лавров отреагировал на обещание Трампа остановить конфликт

Россия поддержит любые инициативы, направленные на разрешение коренных разногласий с Украиной. В том числе усилия американского политика Дональда Трампа. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом на пресс-конференции по итогам выступления на общих прениях 79-й сессии Генассамблеи ООН. Трансляцию организовала пресс-служба МИД.

Лавров напомнил, что несколько месяцев назад Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа, а теперь на встрече с президентом Владимиром Зеленским употребил другую формулировку. Министр заверил, что Россия приветствует любые инициативы, которые приведут к желаемому результату — урегулированию проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса.

Последние, по словам министра, заключаются в несоблюдении Западом взятых в ОБСЕ обязательств и расширении НАТО, а также законодательном «истреблении» русского языка на Украине.

«Дело не в территориях. <…> Мы не про территории, мы про людей, которые столетиями жили, осваивали эти земли, строили заводы, дороги, корабли и многое другое. Вот каковы истинные причины. Если у господина Трампа получится отменить эти законы, это уже будет шаг вперед», — сказал министр.

Лавров усомнился в том, что удастся выстроить диалог, ведь власти Украины запретили переговоры. Но позиция России, по его словам, предельно ясна — нужно устранить коренные причины конфликта.

Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке во время поездки на Генассамблею ООН. Республиканец пообещал разрешить конфликт в случае победы на выборах президента США.