Полуголый Трамп верхом на белом медведе появился на обложке The Economist

Британский журнал The Economist опубликовал свою новую обложку — изображение с президентом США Дональдом Трампом верхом на белом медведе. Таким образом издание отобразило ситуацию вокруг Гренландии и территориальных претензий Белого дома.

«Кризис в Гренландии дает уроки для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они одни, а НАТО больше нет», — говорится в сообщении в аккаунте The Economist в X.

Трампа с голым торсом поместили на красном фоне. Изображение стало очевидной отсылкой к популярному коллажу с президентом Владимиром Путиным, на котором он едет верхом на медведе.

Ранее американский лидер признался, что перестал беспокоиться по поводу своей безопасности. По его словам, он не переживает об этом после двух покушений.

Трамп добавил, что секретная служба и военные хорошо справляются с поставленными задачами. Он также отметил, что человек, который совершит убийство президента США, не сможет скрыться от правосудия.