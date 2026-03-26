Представители Украины устроили истерику в Совета по правам человека ООН после приезда посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника в Женеву. Об этом дипломат сообщил РИА «Новости» .

«Украинцы после моего выступления пытались поднять вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Кричали: как так — человек, находящийся в санкционном списке, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — возьмет и приедет?» — отметил он.

Мирошник подчеркнул, что посещал заседание в статусе аккредитованного дипломата, а Украине не следует диктовать собственные условия всемирной организации.

По его словам, Россия намерена использовать потенциал площадки ООН, чтобы говорить правду о преступления ВСУ и киевского режима. Со своей стороны страна передала в ООН два доклада по пыткам пленных российских военных со стороны ВСУ.