Делегация Северной Кореи посетит ПМЭФ и «Белагро» в Минске

Правительственная делегация КНДР примет участие в ПМЭФ-2026 и выставке «Белагро»
Правительственная экономическая делегация Северной Кореи вылетела в Россию. Представители КНДР примут участие в крупных деловых мероприятиях, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).
Северокорейскую группу переговорщиков возглавляет министр внешнеэкономических дел страны Юн Чон Хо. Чиновники планируют посетить международную аграрную выставку «Белагро» в Минске. Они также отправятся в Санкт-Петербург на ПМЭФ.
Экономические контакты Москвы и Пхеньяна заметно укрепились после подписания двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что российская сторона продолжит развивать сотрудничество с властями КНДР.
Международная специализированная выставка «Белагро-2026» пройдет в Минске с 2 по 6 июня. Главный деловой съезд России — Петербургский международный экономический форум — состоится с 3 по 6 июня. Страной-гостем в этом году заявлена Саудовская Аравия.