Делегация Северной Кореи посетит ПМЭФ и «Белагро» в Минске

Северокорейскую группу переговорщиков возглавляет министр внешнеэкономических дел страны Юн Чон Хо. Чиновники планируют посетить международную аграрную выставку «Белагро» в Минске. Они также отправятся в Санкт-Петербург на ПМЭФ.

Экономические контакты Москвы и Пхеньяна заметно укрепились после подписания двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что российская сторона продолжит развивать сотрудничество с властями КНДР.

Международная специализированная выставка «Белагро-2026» пройдет в Минске с 2 по 6 июня. Главный деловой съезд России — Петербургский международный экономический форум — состоится с 3 по 6 июня. Страной-гостем в этом году заявлена Саудовская Аравия.