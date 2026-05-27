Концерт Artik & Asti, обед за 12 тысяч и разговоры об ИИ: что ждет гостей ПМЭФ-2026
Петербургский международный экономический форум — 2026 (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Участников ждут деловые сессии с участием ключевых лиц российской экономики, грандиозная культурная программа и традиционные закрытые вечеринки с выступлениями звезд первой величины. О том, что уже известно о предстоящем мероприятии, — в материале 360.ru.
Место проведения ПМЭФ-2026
Петербургский международный экономический форум традиционно пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на Петербургском шоссе, 64/1. Для удобства гостей мероприятия расположат в трех павильонах, конгресс-центре с 68 выставочными залами, бизнес-центре.
Интересно
Общая вместимость пространства составляет 30 тысяч человек.
Основная деловая программа ПМЭФ-2026
В этом году главную тему мероприятия сформулировали так:
Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему.
Начало основной программы начнется 4 июня. Традиционно, в нулевой день форума — 3 июня — проводят мероприятия сопутствующих мероприятий и партнеров.
Все обсуждения разделили на пять подтем:
- «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством»;
- «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста»;
- «Социальная сфера в эпоху новых технологий»;
- «Среда для жизни: новые технологии — новые качества»;
- «Технологии, определяющие будущее».
Интересно
В рамках Петербургского международного экономического форума в 2026 году пройдет свыше 150 сессий.
В программе заявлены обсуждения по следующим темам:
- «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности»;
- «Инвестиции в новые рынки: как меняется ландшафт в эпоху неопределенности»;
- «Как закаляется бизнес: международная кооперация — мотор для глобальных проектов технологического лидерства и завоевания новых рынков»;
- «Длинные деньги для роста: роль пенсионных накоплений в развитии экономики»;
- «Прагматичный подход в здоровьесбережении: лучшие российские и зарубежные практики работы с профилактикой» и другим.
С полной программой мероприятий в рамках основной деловой программы можно ознакомиться по ссылке.
Дополнительные форумы ПМЭФ-2026
В рамках ПМЭФ в этом году пройдет еще несколько дополняющих его форумов:
- Форум МСП (малого и среднего предпринимательства) — 3 июня;
- Молодежный форум «День будущего» — 6 июня;
- Форум «Лекарственная безопасность» — 3 июня;
- Форум креативных индустрий — 6 июня.
Тематические зоны ПМЭФ-2026
На экономическом форуме предусмотрели некоторые тематические зоны со своими программами:
- Пространство «Здоровое общество» — будет работать все дни ПМЭФ;
- Территория инноваций — 3–6 июня;
- Академия ПМЭФ и ПМЭФ.Юниор — 3–6 июня;
- Павильон «Душа России» — 3–6 июня;
- Зона делового общения — 3–5 июня;
- Росконгресс Урбан Хаб — 3–6 июня.
Например, деловая программа Урбан Хаб выглядит так:
Кроме того, на ПМЭФ пройдут мероприятия партнеров:
- Международный форум «ИИ — будущее сегодня»;
- Просвет: мастер-классы;
- Школа здорового общества: женский вклад в благополучие нации.
Специальные мероприятия ПМЭФ-2026
Для гостей форума в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, которые помогут изучить город и развлечься:
- Концерт «Музыка театра» в Мариинском театре. Мероприятие проведут 3 июня на исторической сцене по адресу: Театральная площадь, 1. Начало в 19:00;
- Экскурсия «Старая Ладога — отсюда пошла земля Русская». Гид АНО «Центра развития Ладоги» познакомит гостей с Ладожской крепостью и Никольским мужским монастырем, где участники смогут пообедать в трапезной. Начало — в 9:00, место страта — у отеля «Англетер» на Малой Морской, 24. Экскурсия будет повторяться три дня подряд — с 4 по 6 июня включительно;
- 4 июня с 16:00 до 18:00 пройдет показ модных коллекций в ДЛТ;
- Вечером 4 июня, в 19:00, можно будет увидеть оперу «Тамерлан» в постановке Стефано Поды в Мариинском театре;
- Концерт «В ритме лета» пройдет на Дворцовой площади 5 июня. Перед зрителями выступят симфонический оркестр TV BRICS (художественный руководитель и главный дирижер — Михаил Голиков), а специальным гостем события станет группа Artik&Asti.
Спортивная программа ПМЭФ-2026
В этом году в рамках форума пройдут соревнования. Например, 25 мая началась международная многодневная велогонка. Старт дали в Санкт-Петербурге, далее маршрут пойдет по дорогам Ленобласти и завершится в Карелии. Посмотреть на гонку может любой желающий.
30 мая в деревне Захарово Истринского городского округа Подмосковье пройдет турнир по гольфу — в клубе Agalarov Golf & Country Club. Мероприятие завершится концертом с популярными звездами.
Также в рамках спортивной программы запланировали соревнования по конному поло, шахматам, паделу, конному спорту, хоккею, настольному теннису, бегу, баскетболу, большому теннису, гольфу, гребле, мотокроссу, кулачным боям и другим видам спорта.
На ПМЭФ организуют заплыв на сапбордах, парусную регату, а в качестве развлечения можно будет прокатиться на русской тройке.
Помимо этого, на ПМЭФ проведут Фестиваль культуры. На нем можно будет увидеть выставку картин «Лучшие мастера России», экспозицию в «Манеже» на тему войны «Русский императив», фестиваль «Дни Папуа — Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге» и другие.
Участники ПМЭФ-2026
Страной-гостем ПМЭФ в этом году станет Саудовская Аравия.
Интересно
Проведение форума совпало со 100-летием со дня установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.
На ПМЭФ-2026 приедут представители и официальные делегации из более чем 140 государств:
- Страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, ОАЭ, Иран, Вьетнам, Лаос и Малайзия;
- Страны СНГ (ЕАЭС): Беларусь, Казахстан и Киргизия;
- Страны БРИКС и Латинской Америки: Бразилия, Куба и Боливия;
- Страны Африки: ЮАР и Эфиопия;
- Европа и Америка: ожидают делегации и представители бизнеса из Германии, Сербии, США и других стран.
В числе спикеров на сессиях в разные дни форума примут участие первый зампред правительства России Денис Мантуров, зампреды правительства Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономразвития Максим Решетников, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.
В рамках деловой программы на ПМЭФ-2026 выступят спецпосланник Генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, комиссар службы доходов Южно-Африканской Республики Джонстоун Макубу, президент Генеральной налоговой службы Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари, генеральный директор Федерального налогового управления ОАЭ Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла, представители международных организаций, органов государственной власти и деловых кругов стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.
Где поесть на ПМЭФ-2026
Традиционно на форуме будут работать рестораны и точки питания:
- Ресторан «Форум» с авторским меню и сет-меню. Число посадочных мест — 480, находится во внутреннем дворе между павильонами F и G. Для входа необходимо бронирование по депозитной системе;
Интересно
В прошлом году гостей в этом месте кормили рамаевской уткой и пряными биточками из спелого гороха за 6,5 тысячи рублей, кыстыбыем с картофелем и филе томленой конины, мантами с бараниной и картофелем, палтусом на подушке из шпината с соусом из белого вина.
Обед в ресторане одному посетителю в среднем обходился в 12 тысяч рублей.
- Ресторан «Варево» с русской и авторской кухней на 180 мест. Находится в Конгресс-центре на седьмом этаже. Обед будет доступен по депозитной системе;
- Инвестиционный ресторан «Кубань», где можно попробовать кубанскую и европейскую кухню. Максимальное число гостей — 140, находится на внутреннем дворе Н;
- Ресторан «Парк» с европейской кухней (160 мест, «Экспофорум», первый этаж);
- Ресторан «Гриль» с европейской кухней (70 мест, «Экспофорум, первый этаж);
- Лайт бар (40 мест, первый этаж «Экспофорума»);
- Ресторан отеля «Хилтон» на первом этаже «Экспофорума»;
- Фудтраки «Теремка»;
- Буфет с холодными и горячими напитками, кафе, в том числе летнее, дегустационная зона «Виноград».
Оплата возможна по картам или наличными в рублях.
Неофициальная программа ПМЭФ-2026
Однако все самое интересное, как всегда, состоится на закрытых вечеринках форума. Например, таким будет вечер «Альфа-банка» в ресторане Il Lago, где выступят группа «Звери» и Максим. В загородном клубе Б.О.Р. 812 5 июня состоится выступление Григория Лепса. Билет на мероприятие начинается от 100 тысяч рублей — за меню и концерт.
Сергей Шнуров в этом году выступит сразу на нескольких мероприятиях, на арт-коктейле «Петербургские сезоны» можно будет послушать группу «Иванушки International». На торжество РЖД пригласили Дмитрия Маликова, «Чижа» и группу «Комната культуры». На вечере банка «Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум.
Также на других мероприятиях по всему говоду можно будет послушать Федука, Мота, L’One и Ваню Дмитриенко.