Концерт Artik & Asti, обед за 12 тысяч и разговоры об ИИ: что ждет гостей ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум — 2026 (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Участников ждут деловые сессии с участием ключевых лиц российской экономики, грандиозная культурная программа и традиционные закрытые вечеринки с выступлениями звезд первой величины. О том, что уже известно о предстоящем мероприятии, — в материале 360.ru.

Петербургский международный экономический форум традиционно пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на Петербургском шоссе, 64/1. Для удобства гостей мероприятия расположат в трех павильонах, конгресс-центре с 68 выставочными залами, бизнес-центре.

В этом году главную тему мероприятия сформулировали так:

Все обсуждения разделили на пять подтем:

Начало основной программы начнется 4 июня. Традиционно, в нулевой день форума — 3 июня — проводят мероприятия сопутствующих мероприятий и партнеров.

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2026 году пройдет свыше 150 сессий.

«Прагматичный подход в здоровьесбережении: лучшие российские и зарубежные практики работы с профилактикой» и другим.

«Инвестиции в новые рынки: как меняется ландшафт в эпоху неопределенности»;

В рамках ПМЭФ в этом году пройдет еще несколько дополняющих его форумов:

Концерт «В ритме лета» пройдет на Дворцовой площади 5 июня. Перед зрителями выступят симфонический оркестр TV BRICS (художественный руководитель и главный дирижер — Михаил Голиков), а специальным гостем события станет группа Artik&Asti.

Вечером 4 июня, в 19:00, можно будет увидеть оперу «Тамерлан» в постановке Стефано Поды в Мариинском театре;

4 июня с 16:00 до 18:00 пройдет показ модных коллекций в ДЛТ;

Экскурсия «Старая Ладога — отсюда пошла земля Русская». Гид АНО «Центра развития Ладоги» познакомит гостей с Ладожской крепостью и Никольским мужским монастырем, где участники смогут пообедать в трапезной. Начало — в 9:00, место страта — у отеля «Англетер» на Малой Морской, 24. Экскурсия будет повторяться три дня подряд — с 4 по 6 июня включительно;

Концерт «Музыка театра» в Мариинском театре. Мероприятие проведут 3 июня на исторической сцене по адресу: Театральная площадь, 1. Начало в 19:00;

Для гостей форума в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, которые помогут изучить город и развлечься :

Кроме того, на ПМЭФ пройдут мероприятия партнеров:

Спортивная программа ПМЭФ-2026

В этом году в рамках форума пройдут соревнования. Например, 25 мая началась международная многодневная велогонка. Старт дали в Санкт-Петербурге, далее маршрут пойдет по дорогам Ленобласти и завершится в Карелии. Посмотреть на гонку может любой желающий.

30 мая в деревне Захарово Истринского городского округа Подмосковье пройдет турнир по гольфу — в клубе Agalarov Golf & Country Club. Мероприятие завершится концертом с популярными звездами.

Также в рамках спортивной программы запланировали соревнования по конному поло, шахматам, паделу, конному спорту, хоккею, настольному теннису, бегу, баскетболу, большому теннису, гольфу, гребле, мотокроссу, кулачным боям и другим видам спорта.

На ПМЭФ организуют заплыв на сапбордах, парусную регату, а в качестве развлечения можно будет прокатиться на русской тройке.

Помимо этого, на ПМЭФ проведут Фестиваль культуры. На нем можно будет увидеть выставку картин «Лучшие мастера России», экспозицию в «Манеже» на тему войны «Русский императив», фестиваль «Дни Папуа — Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге» и другие.