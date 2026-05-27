Концерт Artik & Asti, обед за 12 тысяч и разговоры об ИИ: что ждет гостей ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум — 2026 (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Участников ждут деловые сессии с участием ключевых лиц российской экономики, грандиозная культурная программа и традиционные закрытые вечеринки с выступлениями звезд первой величины. О том, что уже известно о предстоящем мероприятии, — в материале 360.ru.

Место проведения ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум традиционно пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на Петербургском шоссе, 64/1. Для удобства гостей мероприятия расположат в трех павильонах, конгресс-центре с 68 выставочными залами, бизнес-центре.

Общая вместимость пространства составляет 30 тысяч человек.

Основная деловая программа ПМЭФ-2026

В этом году главную тему мероприятия сформулировали так:

Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему.

Начало основной программы начнется 4 июня. Традиционно, в нулевой день форума — 3 июня — проводят мероприятия сопутствующих мероприятий и партнеров.

Все обсуждения разделили на пять подтем:

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2026 году пройдет свыше 150 сессий.

В программе заявлены обсуждения по следующим темам:

С полной программой мероприятий в рамках основной деловой программы можно ознакомиться по ссылке.

Дополнительные форумы ПМЭФ-2026

В рамках ПМЭФ в этом году пройдет еще несколько дополняющих его форумов:

Тематические зоны ПМЭФ-2026

На экономическом форуме предусмотрели некоторые тематические зоны со своими программами:

Например, деловая программа Урбан Хаб выглядит так:

Кроме того, на ПМЭФ пройдут мероприятия партнеров:

Специальные мероприятия ПМЭФ-2026

Для гостей форума в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, которые помогут изучить город и развлечься:

Спортивная программа ПМЭФ-2026

В этом году в рамках форума пройдут соревнования. Например, 25 мая началась международная многодневная велогонка. Старт дали в Санкт-Петербурге, далее маршрут пойдет по дорогам Ленобласти и завершится в Карелии. Посмотреть на гонку может любой желающий.

30 мая в деревне Захарово Истринского городского округа Подмосковье пройдет турнир по гольфу — в клубе Agalarov Golf & Country Club. Мероприятие завершится концертом с популярными звездами.

Также в рамках спортивной программы запланировали соревнования по конному поло, шахматам, паделу, конному спорту, хоккею, настольному теннису, бегу, баскетболу, большому теннису, гольфу, гребле, мотокроссу, кулачным боям и другим видам спорта.

На ПМЭФ организуют заплыв на сапбордах, парусную регату, а в качестве развлечения можно будет прокатиться на русской тройке.

Помимо этого, на ПМЭФ проведут Фестиваль культуры. На нем можно будет увидеть выставку картин «Лучшие мастера России», экспозицию в «Манеже» на тему войны «Русский императив», фестиваль «Дни Папуа — Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге» и другие.

Участники ПМЭФ-2026

Страной-гостем ПМЭФ в этом году станет Саудовская Аравия.

Проведение форума совпало со 100-летием со дня установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.

На ПМЭФ-2026 приедут представители и официальные делегации из более чем 140 государств:

В числе спикеров на сессиях в разные дни форума примут участие первый зампред правительства России Денис Мантуров, зампреды правительства Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономразвития Максим Решетников, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.

В рамках деловой программы на ПМЭФ-2026 выступят спецпосланник Генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, комиссар службы доходов Южно-Африканской Республики Джонстоун Макубу, президент Генеральной налоговой службы Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари, генеральный директор Федерального налогового управления ОАЭ Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла, представители международных организаций, органов государственной власти и деловых кругов стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Где поесть на ПМЭФ-2026

Традиционно на форуме будут работать рестораны и точки питания:

В прошлом году гостей в этом месте кормили рамаевской уткой и пряными биточками из спелого гороха за 6,5 тысячи рублей, кыстыбыем с картофелем и филе томленой конины, мантами с бараниной и картофелем, палтусом на подушке из шпината с соусом из белого вина.

Обед в ресторане одному посетителю в среднем обходился в 12 тысяч рублей.

Оплата возможна по картам или наличными в рублях.

Неофициальная программа ПМЭФ-2026

Однако все самое интересное, как всегда, состоится на закрытых вечеринках форума. Например, таким будет вечер «Альфа-банка» в ресторане Il Lago, где выступят группа «Звери» и Максим. В загородном клубе Б.О.Р. 812 5 июня состоится выступление Григория Лепса. Билет на мероприятие начинается от 100 тысяч рублей — за меню и концерт.

Сергей Шнуров в этом году выступит сразу на нескольких мероприятиях, на арт-коктейле «Петербургские сезоны» можно будет послушать группу «Иванушки International». На торжество РЖД пригласили Дмитрия Маликова, «Чижа» и группу «Комната культуры». На вечере банка «Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Также на других мероприятиях по всему говоду можно будет послушать Федука, Мота, L’One и Ваню Дмитриенко.

