Посол Ноздрев: для диалога с Россией Японии нужно отказаться от враждебности

Японии следует отказаться от враждебности по отношению к России, чтобы восстановить контакты с ней. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Токио Николай Ноздрев.

Он отметил, что российские дипломаты четко указали Японии, что отказ от враждебного курса — принципиальное условие для восстановления межгосударственных контактов.

Ноздрев сравнил отношения двух стран с ледниковым периодом и добавил, что после прихода к власти премьер-министра Санаэ Такаити японская сторона продолжает поддерживать токсичную атмосферу, которая противоречит коренным интересам японцев.

Россия будет работать над укреплением контактов со странами, которые «осознают ценность устойчивых взаимовыгодных связей со страной, в отличие от Японии, и следуют курсу суверенной политики, рассказал дипломат.

«Таковых в мире подавляющее большинство», — подчеркнул он.

Ранее за восстановление отношений с Россией выступил японский депутат Мунэо Судзуки. Он призвал вернуть их на уровень времен премьер-министра Синдзо Абэ.