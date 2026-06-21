Делегация Ирана выразила протест переговорщикам США из-за угроз Трампа

Представители Ирана заявили протест американским переговорщикам по итогам встречи в Швейцарии после угроз президента США Дональда Трампа о новых ударах. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV .

Представители Исламской Республики подчеркнули, что сейчас рассматривают варианты ответа на выступление американского лидера.

«Иранская делегация выразила протест американской стороне и в настоящее время взвешивает варианты адекватного ответа на недавние угрозы Дональда Трампа», — указали в материале.

Президент США Дональд Трамп после начала переговоров в Швейцарии опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором пригрозил Ирану массированными бомбардировками, если страна продолжит поддерживать ливанскую группировку «Хезболла».

Угроза оказалась не первой. Журналист Fox News Трей Ингст заявил, что Трамп сообщил о ночных переговорах с представителями иранской делегации, пригрозив уничтожить Исламскую Республику в случае закрытия Ормузского пролива.

В Швейцарии выступающий в качестве посредника министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Иран ввел мораторий на транзитные пошлины для судов, проходящих через Ормузский пролив, на ближайшие 60 дней.