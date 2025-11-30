Делегации США и Украины сделали перерыв

Делегации Украины и США сделали перерыв после двух часов консультаций во Флориде, после чего переговоры о путях урегулирования конфликта продолжатся. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» с места событий.

Ранее Вашингтон представил обновленный план урегулирования, который после доработки с учетом позиций Москвы и Киева был сокращен с 28 до 22 пунктов. Президент США Дональд Трамп заявлял, что спорных вопросов осталось немного.

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, говоря о начале переговоров с американской стороной, подчеркнул, что группа действует по четким директивам: защита интересов Украины, предметный диалог и движение вперед на основе договоренностей, достигнутых на встрече в Женеве 23 ноября.

Накануне состав делегации был изменен после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Владимир Зеленский назначил руководителем переговорной группы Умерова. В состав также вошли начальник Генштаба ВСУ Андрей Игнатов, представители МИД и разведки Украины.

По данным Axios, ключевыми темами нынешней встречи станут территориальный вопрос и гарантии безопасности. В Женеве сторонам удалось согласовать все пункты, кроме этих двух.