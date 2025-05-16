Делегации России и Украины взяли паузу на переговорах в Стамбуле
«Интерфакс»: украинские и российские дипломаты в Стамбуле сделали паузу
Российская и украинская делегации на переговорах в Турции взяли паузу. Об этом сообщил «Интерфакс».
«В переговорном процессе сделана пауза», — отметил собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.
По информации РИА «Новости», российские дипломаты на время вышли из зала во дворце Долмабахче. Источник агентства уточнил, что пока неизвестно, вернутся ли участники к переговорам.
Ранее стало известно, что встреча дипломатов проходила на русском языке. У украинской делегации был переводчик, но его не задействовали.
Переговоры продлились несколько часов. Они проходили в закрытом режиме, у дворца Долмабахче собралось множество журналистов.