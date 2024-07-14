Пытался защитить семью. Стала известна личность погибшего мужчины при покушении на Трампа

Губернатор Шапиро: при покушении на Трампа погиб 50-летний мужчина

IMAGO/Richard B. Levine
Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press

Во время стрельбы на митинге в поддержку кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа погиб 50-летний мужчина. Об этом на пресс-конференции, которую вел телеканал CNN, сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

По его словам, погибший пытался «защитить свою семью». Политик также призвал американские власти «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики».

По мнению полковника морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсона, правоохранители упустили подготовку к покушению на Трампа. Он выразил мнение, что американская разведка слишком политизирована и не готова к подобным вызовам.

Покушение на Трампа совершили 13 июля. Стрелок попал экс-президенту США в ухо, сотрудники спецслужб ликвидировали нападавшего.

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