Полковник Уилсон: разведсообщество США слишком сконцентрировалось на политике

Американское разведсообщество слишком сосредоточилось на политике. Это могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на экс-президента США Дональда Трампа, рассказал РИА «Новости» полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон.

«Разведсообщество раздувало истерию об угрозе „правого крыла“. Могли ли они упустить это из-за своей любви к политическим ярлыкам?» — задался вопросом военный.

СМИ в Соединенных Штатах поощряют поляризацию общества, которая ведет к насилию. Американская разведка слишком политизирована, что увеличивает риски упустить подобные инциденты в будущем, считает полковник.

Покушение на Трампа совершили 13 июля. Попадание пули было практически неизбежным, но политика спас резкий поворот головы. В итоге пуля прошла по касательной и задела ухо Трампа.