Даричев рассказал об ожиданиях России перед переговорами на Аляске

Россия ждет от переговоров на Аляске не прорыва, а постоянного и постепенного движения. Об этом сообщил РИА «Новости» посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
«Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп „обсудят всю повестку“», — сказал он.
Дарчиев отметил, что у России хорошо аргументированная и подготовленная позиция для переговоров. На на вопрос о перспективах второго саммита двух стран посол лаконично ответил: «Посмотрим».
Самолет с Путиным уже приземлился на Аляске. Президента России будет встречать лично Трамп.
Ранее в Кремле заявили, что российский лидер и глава Белого дома заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами.
