Севший на Аляске самолет приняли за борт Путина

На Аляске приземлился передовой самолет летного отряда «Россия». Телеведущая Ольга Скабеева в Telegram-канале сообщила, что на нем на саммит в Анкоридж прибыл президент Владимир Путин.

«Приземлился! Путин на Аляске!» — подписала она видео с совершающим посадку бортом.

Скабеева также показала фото места встречи российского лидера и главы Белого дома Дональда Трампа. К трапу, с которого сойдет Путин, ведет красная дорожка.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин в ответ на пост коллеги заметил, что новости о прилете президента преждевременные.

«В Анкоридже приземлился один из передовых самолетов специального летного отряда „Россия“. Это не самолет Путина», — заявил он.

Встречать президента России будет лично Трамп. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что такой формат согласовали заранее.

Переговоры глав двух государств пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон.