Дания выделила новый пакет военной помощи Украине

В рамках 26-го пакета военной помощи Дания предоставит Украине 1,6 миллиарда крон на беспилотники и ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Новый пакет предусматривает дополнительные 1,6 миллиарда датских крон (252 миллиона долларов) на оборонную промышленность Украины и около 1,1 миллиарда (173,2 миллиона долларов) на другие цели.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина нуждается в серьезной военной поддержке.

«Один из лучших способов, которым мы можем помочь, — это внести больший вклад в украинскую оборонную промышленность. Таким образом мы обеспечиваем пожертвования, которые можно использовать на поле боя», — сказал он.

В пресс-релизе указали, что в военную помощь включили беспилотные летательные аппараты, ракеты и боеприпасы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказал в передаче Украине ракет Tomahawk от имени стран НАТО.