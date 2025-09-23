Дания и Норвегия начали расследование после ЧП с беспилотниками

Аэропорты Копенгагена и Осло продолжили работу после введения временных ограничений на полеты из-за обнаруженного БПЛА. Об этом сообщило агентство Reuters .

По данным журналистов, правоохранители Дании и Норвегии проведут расследование в связи со случившемся.

«Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за беспилотники. Беспилотники исчезли, и мы не забрали ни один из них», — заявил заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен.

Воздушное пространство в Осло открыли в 03:22 (04:22 по московскому времени), в Копенгагене — примерно в 00:30 (01:30).

На прошлой неделе правительство Эстонии заявило, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство над Финским заливом. В Минобороны России отвергли обвинения и отметили, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область.