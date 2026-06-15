CNN сообщил, что Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Израильский премьер Биньямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом <…> на фоне вероятного растущего напряжения вокруг переговоров с Ираном и режима прекращения огня с „Хезболлой“ в Ливане», — отметили авторы материала.

Источник канала сообщил, что Нетаньяху хочет встретиться со своим американским коллегой в следующие выходные, после возвращения Трампа с саммита G7.

Накануне Трамп в своей соцсети осудил Израиль за атаку на Бейрут, особенно с учетом предстоящей сделки США и Ирана. По словам американского лидера, Израиль отвечал на небольшой удар, который не имел особого смысла и не привел к жертвам.

Два израильских истребителя атаковали пятиэтажное здание на южной окраине столицы Ливана, где располагался штабной офис «Хезболлы». Погиб один из командиров шиитской организации, еще четыре человека получили ранения.