Японец переехал в Россию и назвал ее раем на Земле

Турист из Японии отправился в путешествие по всему миру, чтобы найти идеальную страну для семейной и здоровой жизни. Вопреки стереотипам, которые распространены у него на родине, райским местом для него оказалась Россия, сообщило издание President Online .

Путешественник и блогер Сего Мор несколько лет колесил по разным странам в поиске идеального места для жизни. Для него было важно, чтобы в потенциальном месте для его жизни можно было покупать свежие и натуральные овощи, фрукты и мясо, наблюдать за людьми, придерживающимися здорового образа жизни и наслаждаться красивой природой.

Сначала мужчина подумывал остановиться в Нью-Йорке, который соответствовал всем его критериям. Однако он решил посетить Россию, назвав ее главным конкурентом США и желая сравнить американские и российские города. Кроме того, на тот момент японец завязал отношения с россиянкой, которая планировала возвращение на родину.

Впервые Сего Мор побывал в России в 2018 году. Его впечатлила природа страны, безопасность, развитые современные мегаполисы и обилие на прилавках вкусных и натуральных продуктов. Вместе с возлюбленной он приехал в ее родной город Киров. Пара обосновалась там. Сейчас они поженились, содержат свой огород и воспитывают ребенка.

«Чтобы жить в Токио семьей из четырех человек, нужно зарабатывать не меньше шести миллионов иен в год. Однако жизнь в российской глубинке куда дешевле: для комфортного существования достаточно всего лишь 100—150 тысяч иен (чуть более 81 тысячи рублей по текущему курсу — прим.ред.) в месяц», — заключил он.

Ранее стало известно, что жители Эстонии стали чаще ездить в Россию, чтобы выгодно закупиться продуктами, вещами и техникой.