Евросоюз продолжает атаковать Россию, пользуясь нелепыми обвинениями. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, видео с его выступлением опубликовало агентство Sputnik .

«Тут недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы не угробили», — с иронией добавил он.

Глава Еврокомиссии заявила, что 31 августа, когда летела в Пловдив, в болгарском аэропорту якобы случился сбой навигации по вине России. Однако Международная ассоциация фактчекинга установила, что самолет фон дер Ляйен приземлился с задержкой всего в девять минут, что в авиации является допустимой погрешностью, и не подавал сигналов о проблемах.

Лавров отметил, что позднее сами европейцы дезавуировали это обвинение.

Ранее в интернете появился фейк, что Россия после выхода из Европейской конвенции якобы узаконит пытки.