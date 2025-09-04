Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приземлилась 31 августа в Пловдиве в штатном режиме, вопреки заявлениям о неполадках и вине России в них. Об этом заявила Международная ассоциация фактчекинга , опубликовав результаты расследования.

Фон дер Ляйен заявила, что в болгарском аэропорту якобы случился сбой GPS-навигации, из-за которого ее пилотам пришлось приземляться по бумажным картам, а перед этим больше часа кружить в воздухе. После этого в западных СМИ появились публикации, что к этому может быть причастна Россия, но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг все обвинения.

Расследователи с помощью сервиса Flightradar выяснили, что в указанный день в аэропорту Пловдива приземлился только один борт из Варшавы. Сервис не зафиксировал у него никаких проблем с навигацией. Кроме того, самолет главы Еврокомиссии оснащен инерциальной навигационной системой, способной работать без сигналов GPS.

Вместо расчетного времени в 108 минут полет продлился 117 — это допустимая погрешность в авиации, которая может быть вызвана курсом самолета или порывами ветра. Кроме того, кибератаку отрицает премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

Таким образом, обвинения в адрес России в этом происшествии расследователи назвали преувеличенными.

На результаты расследования обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала заявление главы Еврокомиссии «примитивным вбросом» и связала его с заседанием Совета глав стран-членов ШОС в Тяньцзине.

«Я не знаю, на каком таком кукурузнике летает Урсула фон дер Ляйен, что ей приходится осуществлять посадку „по бумажным картам“, но при этом очень хочется на эти „бумажные карты“ посмотреть. Не могли бы они их опубликовать?» — поинтересовалась она.

Захарова добавила, что от таких заявлений «отдает отчаянием», но они выполнены с циничным расчетом, чтобы отвлечь население Европы от мыслей об истинных виновниках нынешнего кризиса.