Фейк: Россия узаконит пытки после выхода из Европейской конвенции

Появился фейк об узаконивании пыток в РФ после выхода из Европейской конвенции

В Сети появились сообщения, что в России якобы узаконят издевательства над людьми после выхода из Европейской конвенции против пыток. Однако они оказались фейковыми.

Фейк

В СМИ и Telegram-каналах распространяют информацию о том, что, выйдя из Конвенции против пыток, российские власти узаконят издевательства над людьми. Недоброжелатели заявляют, что репрессивные меры в местах лишения свободы только усилятся.

Правда

На самом деле, утверждения о легализации жестокого обращения не соответствуют действительности. Авторы таких сообщений сознательно умалчивают о ключевом факте: в России правовой статус личности и ее защита от пыток останутся неизменными и после денонсации данного международного договора, поскольку они в полной мере и без каких-либо исключений гарантированы основным законом страны.

В 21-й статье Конституции РФ четко и недвусмысленно провозглашается: «Достоинство личности охраняется государством. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».

Более того, законодательство России не только сохраняет, но и последовательно ужесточает защиту от пыток. Ярким подтверждением этому служит единогласно принятый Государственной Думой в 2022 году закон, который внес серьезные изменения в статью 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»). Правовую инициативу направили на кардинальное усиление ответственности за применение пыток.

Принятые поправки имели два важнейших последствия. Во-первых, они расширили круг субъектов ответственности, распространив уголовное наказание не только на следователей и дознавателей, но и на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Во-вторых, усилилось наказание за совершение пыток с особой целью — для принуждения к даче показаний или с целью запугивания потерпевшего и свидетелей.

Решение о выходе из Конвенции — процедурный шаг в рамках более широкого процесса денонсации договоров, связанных с Советом Европы, из которого Россию исключили.

Важно подчеркнуть, что данный шаг носит выборочный характер: Россия продолжает полноправное участие в 40 других конвенциях и протоколах Совета Европы, которые носят сугубо неполитический, технический и гуманитарный характер.

Таким образом, информация о том, что правительство России якобы узаконит издевательства над людьми, выйдя из Европейской конвенции против пыток, является фейком.

Выход России из Конвенции против пыток не означает легализации жестокого обращения, так как запрет на пытки и гарантии достоинства личности закреплены в Конституции РФ и усилены недавними поправками в Уголовный кодекс. Это решение является частью процедуры выхода из договоров Совета Европы при сохранении участия в других международных соглашениях.

