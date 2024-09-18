«Чушь и глупость». В Госдуме ответили на угрозу Балтийскому флоту от Эстонии

Депутат Чепа: Эстония не сможет запретить российскому флоту двигаться по Балтике

Эстония не сможет запретить российскому Военно-морскому флоту двигаться по Балтийскому морю. Об этом сообщил изданию Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это абсолютно невозможно, это чушь и глупость — запретить движение Балтийского флота. Глупо даже говорить об этом», — заявил он.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило предложил Финляндии совместно разработать схему, по которой российский флот не сможет попасть в Финский залив. По его словам, страны НАТО при желании смогут перекрыть проход.

Кроме того, на юге Эстонии, непосредственно у границы с Россией, открыли новую военную базу, где сможет разместиться контингент до тысячи военнослужащих.

А еще раньше страны НАТО, включая Финляндию, Эстонию и Латвию, начали серию учений.