«Что-то жуткое». Часть обряда племени из Эфиопии напугала россиянку

Приехавшая в Эфиопию ведущая трэвел-блога «Путешествие с пилотами» оказалась на обряде посвящения мальчика в мужчину в племени Хамер. Снятые кадры она опубликовала на своей странице в Instagram*.

Автор публикации подчеркнула, что обряд начался весело. Пока женщины пели и танцевали мужчины раскрашивали лица краской из земли и грязи.

«А потом началось что-то жуткое. Женщины подбегают к мужчинам с плетью и просят их ударить. От удара они даже не морщатся. Спины женщин Хамер покрыты шрамами», — заявила блогер.

Она пояснила, что это знак выражения поддержки семье мальчика, который сегодня получит статус мужчины.

Кульминацией обряда стал пробег юноши по спинам вставших в один ряд быков. Только после этого главного героя признали мужчиной.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена