«Что сказал Путин?» Фицо заявил об ожиданиях реакции ЕС на визит в Москву

Фицо заявил о высоком интересе чиновников ЕС к его переговорам с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ожидает большое количество звонков от европейских чиновников с вопросами о ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением он выступил на итоговой пресс-конференции.

Глава правительства Словакии подчеркнул, что на своих встречах в России на Украине получает очень ценную информацию.

«Через минуту уже будут звонить: „Что сказал Путин? Что сказал Путин?“», — предположил Фицо.

Премьер-министр добавил, что предложит европейским политикам самим съездить в Москву на переговоры с российским лидером, потому что он посвятил диалог защите национальных интересов своей страны.

Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с прибывшими на празднование Дня Победы лидерами разных стран заявил, что Фицо передал ему предложение украинского лидера Владимира Зеленского о личной встрече.

Российский лидер подчеркнул, что ничего нового в этом сообщении нет. Он отметил, что украинская сторона неоднократно об этом говорила, но всячески игнорировала приглашения в Москву.

Путин добавил, что встречу можно провести и в третьей стране, но только для заключения окончательного мирного соглашения, рассчитанного на долгий срок.