Что с Макроном? Премьер Албании повел его как ребенка

На саммите Европейского политического сообщества в Албании премьер-министр Эди Рама провел за руку президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 17 мая сообщили журналисты RT в соцсети X .

Авторы публикации сочли, что такой жест не остался незамеченным окружающими. В коротком видео положение обоих лидеров действительно выглядит необычно — премьер Албании держит Макрона за руку на красной дорожке, перед объективами журналистов. Затем оба политика удаляются, все так же не отпуская рук.

На том же саммите Макрон уже попал в аналогичную ситуацию с турецким лидером Эрдоганом. Их рукопожатие пресса окрестила «самым странным в мире», глава Турции схватил Макрона за палец и не отпускал около 10 секунд.

В Албании европейские лидеры собирались на очередной саммит. Присутствовал здесь и Владимир Зеленский. Психотерапевт Панкратов позднее счел, что все собравшиеся были раздражены и расстроены.