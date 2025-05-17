Раздражены и недовольны. Психиатр разобрал лицемерие лидеров Евросоюза после переговоров

Саммит в Албании выдал скрытые эмоции лидеров ЕС. Об этом в беседе с aif.ru заявил физиогномист и врач-психотерапевт Руслан Панкратов.

Специалист детально разобрал поведение британского премьера Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы польского правительства Дональда Туска во время саммита Европейского политического сообщества в Албании 16 мая.

Он пришел к выводу, что встреча прошла на фоне раздражения, усталости и дипломатического лицемерия.

По словам Панкратова, Дональд Туск выглядел максимально раздраженным и отстраненным, словно ему вовсе не хотелось быть на этом мероприятии. Психиатр указал на закрытую позу польского политика. Его мимика, считает специалист, показывает — он считает эту встречу пустой тратой времени и даже «клоунадой».

Что касается Кира Стармера, его поведение, по мнению психотерапевта, выдавало напряженную работу ума.

«Возможно, размышляет, как выпутаться из ситуации», — предположил Панкратов.

Канцлер Фридрих Мерц на их фоне выглядел более расслабленно. Однако, по мнению психиатра, дело не в уверенности, а в отсутствии опыта и реального влияния на ситуацию.

Саммит в Албании прошел на фоне переговоров по Украине в Турции. После этой встречи с европейскими лидерами созвонился президент США Дональд Трамп.