Многие страны Европы заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине продолжался. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его процитировало РИА «Новости» .

«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы этот конфликт продолжался дальше», — сказал он.

Премьер прокомментировал нежелание некоторых государств инициировать прямые переговоры между Россией и Украиной.

Фицо предположил, что вскоре лидеры западных стран пересмотрят свое мнение. Он отметил, что конфликт касается лишь России и Украины. Поэтому, если они заинтересованы в диалоге, то должны вести его самостоятельно. Политик напомнил, что Запад уже срывал мирные переговоры в 2022 году.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на предложение российского лидера Владимира Путина. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ пообещал лично прибыть в Стамбул, чтобы участвовать в переговорном процессе.