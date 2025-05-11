Алаудинов: Украина сохранит народ, если согласится на переговоры

Переговоры с Россией позволят Украине сохранить остаток государства и народ. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он отметил, что президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал готовность страны к мирным переговорам в случае устранения первопричин украинского конфликта.

«Будем надеяться, что у украинской стороны будет возобладать мудрость, чтобы не убить до конца государство Украину и украинский народ», — заявил Алаудинов.

Командир «Ахмата» напомнил: Путин дал ясно понять, что не реагирует на ультимативные формы некоторых лидеров европейских стран.

«Кроме прямого включения в конфликт, открытого объявления войны против России, они все сделали», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о готовности встретиться с российской стороной при полном прекращении огня с 12 мая.