Возглавивший американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук — младший поблагодарил президента России Владимира Путина за гостеприимство. Он также передал ему привет от главы Белого дома Дональда Трампа.

Кук-младший подчеркнул, что каждое возвращение в Санкт-Петербург приносит ему небывалое удовольствие, потому что он давно влюблен в этот город.

«И конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга — президента Трампа», — заявил политик.

Путин поблагодарил американского гостя за визит и попросил передать лидеру США «ответную шайбу».

«Большое спасибо вам за привет из Вашингтона, передавайте ответную шайбу президенту Трампу», — сказал Путин.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ президент России сказал спасибо американскому коллеге за урок хороших манер, который тот преподал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время переговоров в Белом доме. Он подчеркнул, что за тем, как Трамп отчитывал гостя за неверный дресс-код, наблюдал весь мир.