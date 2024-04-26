Члены ШОС узнали о роли Запада в подготовке украинских диверсий в России | 360°

Мир 26 апреля 2024, 11:31 Члены ШОС узнали о роли Запада в подготовке украинских диверсий в России Шойгу: иностранные советники участвуют в подготовке диверсий Украины в России РИА «Новости»

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Украинские диверсанты совершали атаки на территории России при участии западных кураторов. Министр обороны Сергей Шойгу заявил об этом на совещании глав Минобороны стран ШОС в Астане, сообщило РИА «Новости».

«При непосредственном участии [иностранных] советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России», — сказал он.

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Вооруженные силы Украины, по словам министра, наносили удары по гражданским объектам импортными комплексами при молчаливом согласии Запада. Сергей Шойгу заявил, что союзники продолжили накачивать оружием украинскую армию вопреки своим заверениям о стремлении к деэскалации. Он предупредил, что из-за отсутствия контроля над поставками вооружения попадут в руки террористов.

Сергей Шойгу обвинил США в развязывании конфликта на Украине. По его словам, таким способом коллективный Запад пытался сохранить доминирующее положение.