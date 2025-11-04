Он сравнил членов НАТО с бывшими спортсменами преклонного возраста, которые хвастали тем, как хорошо играли в футбол, но больше не смогут этого делать из-за лишнего веса и болезней. По мнению Джонсона, такая команда олицетворяет Европу и весь альянс.

«Это — изношенная сила, которая просто не осознает этого. <…> Крах украинско-натовских сил, которые сейчас находятся на поле боя с Россией, происходит прямо сейчас», — сказал отставной офицер.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен отказался от угроз в адрес России. Он заявил, что журналисты вырвали из контекста его фразу об ударе по Москве.