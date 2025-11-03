Угрожавший «стереть Москву» министр обороны Бельгии сдал назад

Подлым искажением своих слов назвал министр обороны Бельгии Тео Франкен заголовок газеты De Morgen, в которой ему приписали угрозу «стереть Москву с лица земли» в случае бомбежки Брюсселя. Об этом он заявил в эфире телеканала RTBF .

Франкен пояснил, что редакция газеты сделала выдержку из его интервью, которое он дал журналу Humo, но для заголовка слова вырвали из контекста и представили все так, словно он реально угрожает столице России.

«Я ответил на вопрос журналиста, собирается ли Путин направить ядерное оружие на Брюссель. Я сказал нет, потому что он знает, что, если он это сделает, мы направим оружие на Москву. Это был основной принцип НАТО на протяжении 76 лет», — заявил министр обороны Бельгии.

Он добавил, что редакция De Morgen поступила очень несправедливо, когда поставила в заголовок только угрозу, не раскрыв контекст.

На заявление бельгийского министра ранее отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который поздравил «всех друзей России (и особенно министра обороны Бельгии)» с успешным испытанием подводного атомного беспилотника «Посейдон».