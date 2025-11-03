Адмирал НАТО Драгоне призвал к переговорам по Украине из-за тупика на фронте

Боевые действия на Украине зашли в тупик, и во избежание дальнейших потерь среди военных необходимо начать переговоры. С таким заявлением в интервью «Би-би-си» выступил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не остановит поддержку ВСУ до полного прекращения боевых действий.

«Пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней», — заявил Драгоне.

Адмирал НАТО добавил, что боевые действия на Украине стали толчком для Европы, которая начала действовать для обеспечения собственной обороны.

Сейчас главным приоритетом является защита воздушного пространства, в которое все чаще вторгаются неопознанные беспилотники.

Для обеспечения безопасности границ страны Евросоюза вместе с партнерами по альянсу готовят создание в ближайшие месяцы «стены дронов» на востоке.

В конце октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны потратили более двух миллиардов долларов на закупку американского оружия для украинских военных.

Он пояснил, что это новая схема поддержки ВСУ, которую придумал президент США Дональд Трамп.