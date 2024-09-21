Члены «Хезболлы» получили пейджеры со взрывчаткой за часы до детонации

Руководство ливанского движения «Хезболла» раздало своим участникам пейджеры со взрывчаткой за часы до детонации. Об этом сообщил источник агентства Reuters .

Один из представителей организации получил устройство 16 сентября, а через несколько часов произошел самоподрыв гаджета. Другой боевик получил пейджер на несколько дней раньше.

У начальства «Хезболлы» не было никаких подозрений касательно средств связи. Их проверка не была скрупулезной, поэтому пейджеры и другую технику раздавали даже после детонации.

Массовые взрывы устройств связи произошли в Ливане 17 и 18 сентября. Жертвами стали почти 40 человек, более трех тысяч получили ранения. Ливанцы стали отключать телефоны, компьютеры и радионяни из-за страха новых взрывов.

Российская сторона сочла детонацию пейджеров актом гибридной войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что ЕС ждут катастрофические последствия в случае эскалации на Ближнем Востоке.