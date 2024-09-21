Члены «Хезболлы» получили пейджеры со взрывчаткой за часы до детонации
Reuters: «Хезболла» раздала пейджеры своим участникам за часы до взрывов
Руководство ливанского движения «Хезболла» раздало своим участникам пейджеры со взрывчаткой за часы до детонации. Об этом сообщил источник агентства Reuters.
Один из представителей организации получил устройство 16 сентября, а через несколько часов произошел самоподрыв гаджета. Другой боевик получил пейджер на несколько дней раньше.
У начальства «Хезболлы» не было никаких подозрений касательно средств связи. Их проверка не была скрупулезной, поэтому пейджеры и другую технику раздавали даже после детонации.
Массовые взрывы устройств связи произошли в Ливане 17 и 18 сентября. Жертвами стали почти 40 человек, более трех тысяч получили ранения. Ливанцы стали отключать телефоны, компьютеры и радионяни из-за страха новых взрывов.
Российская сторона сочла детонацию пейджеров актом гибридной войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что ЕС ждут катастрофические последствия в случае эскалации на Ближнем Востоке.