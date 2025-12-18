Члены бундестага набросились друг на друга из-за спора по российским активам

Члены бундестага не пришли к общему мнению по изъятию замороженных активов России в пользу Украины. Представители правящей коалиции ФРГ и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» устроили жаркие дебаты в зале пленарных заседаний, сообщило РИА «Новости» .

На заседании бундестага выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он пообещал лично добиться, чтобы Евросоюз использовал замороженные российские активы на финансирование Украины. Это возмутило сопредседателя партии АдГ Тино Крупаллу, который заявил, что тратить деньги на заведомо проигравшую страну бессмысленно и безрассудно. Политик напомнил, что до сих пор неизвестно, куда потратили предыдущие вливания со стороны Германии.

«Следуя девизу „чужими деньгами легко управлять“, федеральный канцлер незаконно реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», — сказал он.

С Крупаллой не согласился председатель земельной группы парламентской фракции ХСС Александр Хоффманн. Он встал с кресла и прокричал, что тот потакает американцам.

«США также хотели бы получить доступ к этим замороженным средствам или, например, получить доход от фонда восстановления. А вы, как мы прочитали, регулярно ездите в США», — заявил политик.

Ранее газета The Washington Post выяснила, что мирный план США предполагает использование замороженных российских активов. Белый дом якобы надавил на лидеров ЕС по поводу их изъятия.