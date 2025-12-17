Евросоюз получил сигнал от США по активам России

WP: США дали понять ЕС, что хотят использовать активы России для урегулирования

США дали ясно понять странам Европы, что хотят использовать замороженные российские активы в своем мирном плане по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, премьер Бельгии Барт де Вевер и другие европейские лидеры подверглись давлению со стороны администрации президента США Дональда Трампа из-за вопроса активов.

Авторы материала отмечают, такие действия со стороны американских чиновников вызывают опасения по поводу возможного конфликта с главами стран Европы.

В новом мирном плане особое внимание уделено намерениям по использованию российских активов для восстановления Украины и совместных инвестпроектов России и США.

Согласно данным газеты The New York Times, Европа и США согласовали план по гарантиям безопасности для Украины.

Он включает укрепление ВСУ и развертывание европейского контингента на территории республики.