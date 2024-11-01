«Это позор… Мне придется разъединить их». Трамп заявил, что разлучит Китай и Россию

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал «разлучить» Россию и Китай в случае победы на выборах. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он обвинил в объединении двух государств действующего американского лидера Джо Байдена.

«Байден объединил их. Это позор… Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — сказал Трамп.

Республиканец мог бы способствовать возвращению России на Запад в случае разрешения украинского конфликта, отмечал ранее старший советник отдела политпланирования госдепа США в администрации Трампа Рассел Берман.

По его словам, главным конкурентом для политического истеблишмента стала не Россия, а Китай.