Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 600

Землетрясение магнитудой 6,0 в афганской провинции Кунар стало причиной гибели около 600 человек, сообщило агентство Reuters. Более 1,5 тысячи человек получили ранения. Многие все еще остаются под завалами, число жертв может вырасти.

«Около 622 человек погибли и более 1500 получили ранения в результате землетрясения, произошедшего на востоке Афганистана, сообщили власти в понедельник. Вертолеты вывозили раненых в безопасное место из-под завалов, которые разбирали в поисках выживших», — написали журналисты.

В Кабуле медицинские службы объявили о срочной отправке спасателей в отдаленные деревни региона. Три деревни в провинции Кунар разрушены, множество других серьезно пострадали, сообщило Министерство здравоохранения.

Катастрофа усугубит гуманитарный кризис в южноазиатской стране, которая уже испытывает нехватку ресурсов, отметили авторы материала. Помощь сократилась, а граждане массово покидают страну.

Ранее Геологическая служба США зафиксировала у северо-восточного побережья Японии два землетрясения умеренной мощности. Один подземный толчок магнитудой 5,5 произошел примерно в 60 километрах к востоку от поселка Онагава в префектуре Мияги.