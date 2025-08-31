Ученые нашли новую зону мегаземлетрясений

Формирование нового тектонического разлома в Атлантическом океане в районе Пиренейского полуострова станет в будущем источником мощных землетрясений и цунами. Об этом говорится в исследовании группы ученых Лиссабонского университета, опубликованном в журнале Nature Geoscience .

Авторы отметили, что океаническая литосфера считалась достаточно жесткой, чтобы расслаиваться и формировать новые плиты. Но это не помешало возникновению мощных землетрясений на Пиренейском полуострове и территории Европы.

Они напомнили, что в середине XVIII века подземные толчки полностью разрушили столицу Португалии и вошли в историю как Великое Лиссабонское землетрясение. Но изучить его источник тогда никто не мог.

В последний раз Пиренейский полуостров пережил подземные толчки в 1969 году. На основе этих данных авторы предположили, что причиной стало схождение литосферных плит к юго-западу от Португалии.

Компьютерное моделирование показало, что в том месте может находиться разлом, который увеличивается за счет воды, размывающей горные породы. В будущем он окажется настолько большим, что новые литосферные плиты при схождении станут источниками мощных землетрясений и цунами.

В пятницу, 29 августа, Японское метеорологическое агентство сообщило о новых случаях сейсмической активности в префектурах Фукусима и Мияги. В ведомстве отметили, что магнитуда всех землетрясений оказалась умеренной.