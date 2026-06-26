Почти тысяча жертв, 50 тысяч человек пропали. Жуткие последствия удара стихии в Венесуэле

При землетрясении в Венесуэле погибли 920 человек, 50 тысяч пропали без вести

Два сильных землетрясения в Венесуэле унесли жизни по меньшей мере 920 человек. Еще минимум 172 остаются под завалами, рассказал на пресс-конференции председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.

Различные ранения получили более 3000 венесуэльцев. В ООН считают, что пропавшими без вести числятся сейчас 50 тысяч человек. Местные медики признают, что больницы работают на пределе возможностей, лекарств и перевязочных материалов не хватает.

Исполняющая обязанности президента Делси Родригес передала руководство наиболее пострадавшим штатом Ла-Гуайра под прямой контроль министерства обороны. Военные возглавили координацию поисковых операций. Спасателям удалось достать из-под завалов живыми несколько десятков граждан.

Два землетрясения произошли в Венесуэле в среду, 24 июня. Второй толчок оказался сильнейшим в регионе с 1900 года.

Сильнее всего стихия ударила по прибрежному штату Ла-Гуайра. Этот регион имеет ключевое значение для национальной экономики.