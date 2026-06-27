ОАЭ выделят 10 млн долларов для помощи Венесуэле

ОАЭ выделили 10 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи жителям Венесуэлы, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM .

«ОАЭ объявили о срочной гуманитарной помощи через Агентство по оказанию помощи ОАЭ для поддержки пострадавших от двух землетрясений, произошедших у северного побережья Венесуэлы недалеко от города Морон», — отметили в материале.

Агентство по оказанию помощи ОАЭ координирует свои действия с властями Венесуэлы и другими организациями, занимающимися доставкой продовольствия, медицинской помощи и оборудования в пострадавшие районы, а также организацией временного жилья.

Две серии мощных подземных толчков произошли в Венесуэле в среду вечером. Более 900 человек погибли, без вести пропавшими числятся около 50 тысяч человек. Различные ранения получили более трех тысяч венесуэльцев.