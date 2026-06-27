ОАЭ выделят 10 млн долларов для помощи Венесуэле
ОАЭ выделили 10 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи жителям Венесуэлы, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.
«ОАЭ объявили о срочной гуманитарной помощи через Агентство по оказанию помощи ОАЭ для поддержки пострадавших от двух землетрясений, произошедших у северного побережья Венесуэлы недалеко от города Морон», — отметили в материале.
Агентство по оказанию помощи ОАЭ координирует свои действия с властями Венесуэлы и другими организациями, занимающимися доставкой продовольствия, медицинской помощи и оборудования в пострадавшие районы, а также организацией временного жилья.
Две серии мощных подземных толчков произошли в Венесуэле в среду вечером. Более 900 человек погибли, без вести пропавшими числятся около 50 тысяч человек. Различные ранения получили более трех тысяч венесуэльцев.