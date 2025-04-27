Число жертв взрыва в порту Ирана выросло до 36

ILNA: при взрыве в порту на юге Ирана погибли 36 человек

Количество погибших в результате взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас увеличилось до 36. Такие данные привел член медкомиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан, сообщило агентство ILNA.

«У нас есть медицинский отчет, в нем указано, что на данный момент погибли 36 человек», — отметил Джамалиан.

Ранее иранские СМИ сообщали о 28 погибших и 1139 пострадавших при взрыве на складе опасных грузов и химикатов. После этого взорвался резервуар с топливом. Очаг детонации находился на складе химических веществ.

Президент Владимир Путин направил слова поддержки иранским властям и распорядился срочно направить в страну авиацию МЧС. Российские спасатели помогут в тушении пожара в порту имени Шахида Раджаи. В Бендер-Аббас в ближайшее время вылетят два самолета.