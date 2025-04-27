Число жертв взрыва в иранском порту достигло 25

Число погибших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 25

Число погибших результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас провинции Хормозган на юге Ирана увеличилось до 25. Об этом агентству Fars сообщил глава судебной власти региона Моджтаб Кахремани.

«Число погибших в порту имени Шахида Раджаи достигло 25», — заявил он.

Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани добавила, что после взрыва в порту за медицинской помощью обратились 1139 человек.

Изначально иранские СМИ о 18 погибших и более 800 пострадавших.

В субботу днем в городе Бендер-Аббас, в порту Шахид-Раджаи, прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, ЧП произошло на складе с химикатами, делать какие-либо выводы о его причинах пока сложно.

Взрыв был таким мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.