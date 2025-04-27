Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 18

Число погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи на юге Ирана, в городе Бендер-Аббас, увеличилось до 18. Об этом заявил глава управления ЧС при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде, сообщил IRIB .

«К сожалению, на данный момент количество погибших выросло и составляет 18 человек, число пострадавших превышает 800 человек», — сказал он.

Взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел днем 26 апреля. По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, ЧП случилось на складе с химикатами. По предварительным данным, причиной стало возгорание резервуара с топливом.

В иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов подчеркнули, что происшествие не затронуло нефтяную инфраструктуру — работа трубопроводов продолжилась в штатном режиме.