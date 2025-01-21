Посольство не получало данных о пострадавших россиянах при пожаре в Болу

Российское посольство в Турции не получало информацию о гражданах РФ, погибших или пострадавших при пожаре на курорте в Болу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших в посольство не поступало», — указали в дипмиссии.

По данным турецкого правительства, в момент ЧП в горнолыжном отеле Карталкая находились 237 человек.

О пожаре на курорте стало известно сегодня утром. Как сообщил турецкий канал TRT Haber, огонь быстро охватил отель. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и медицинские бригады.

Ранее, 2 января, на севере Турции тоже случился пожар в отеле. Постояльцы уехали незадолго до происшествия, поэтому никто не пострадал.